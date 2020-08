Popyt na leasing będzie wzrastał

Nowe modele finansowania zatrzymają kryzys w branży automotive.

Gdzie pojawiają się międzynarodowe koncerny w rodzaju Fiata, Toyoty czy General Motors, tam natychmiast zaczyna działać rzesza lokalnych dostawców, kooperantów i salonów samochodowych. Pandemia to trudny okres dla tych często drobnych biznesów. Długofalowe prognozy dla nich są jednak optymistyczne, podobnie jak dla całej motobranży na świecie. Jej przychody osiągane przez sprzedaż aut nowych i używanych, a także części zamiennych, zwiększą się od 2018 do 2035 r. aż o 50 proc. Jeszcze większy wzrost — przekraczający 100 proc. — odnotują w analizowanym okresie usługi finansowe związane z przemysłem motoryzacyjnym — wynika z raportu „The Future of Automotive Sales and After Sales”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.