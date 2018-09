Popyt na materiały budowlane będzie wzrastał

W najbliższych latach popyt na podstawowe materiały budowlane będzie ciągle wzrastał, m.in. z powodu planów związanych z programem Mieszkanie plus – mówi analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń.

Jak dodał, nie należy się więc spodziewać znaczących spadków cen materiałów budowlanych.



Grupa PSB poddała analizie ceny materiałów dla budownictwa. Ceny w sierpniu 2018 r., w stosunku do sierpnia 2017 r., wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Najbardziej zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 29 proc., a izolacje termiczne o 8,8 proc. Ceny w przypadku materiałów do budowy ścian i kominów wzrosły o 14,2 proc., a cementu i wapna o 4,4 proc., a chemia budowlana zdrożała o 3,7 proc. Minimalnie więcej trzeba zapłacić za materiały do dekoracji (1 proc.).



Ceny w okresie I-VIII 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły już tylko w części grup towarowych. Zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 34,8 proc., a izolacje termiczne o 11,4 proc. Spadki cen zanotowano w grupie dekoracje (o 0,1 proc), oraz w grupie oświetlenie i elektryka - 0,3 proc.



"Sytuacja na rynku materiałów budowlanych ma ogromny wpływ na rynek mieszkaniowy, wszak mieszkania są z nich budowane" - powiedział Krasoń. "Warto zwrócić uwagę, że nie są to towary o nieskończonej dostępności i rosnący popyt wpływa po prostu na ich cenę" - dodał.



Jak przypomniał ekspert, należy pamiętać "o planach rządu na budowę tysięcy mieszkań w programie Mieszkanie plus". "Bez wątpienia o popyt na rynku materiałów budowlanych nie ma się co w najbliższych latach martwić. A w efekcie nie spodziewałbym się znaczących obniżek cen, szczególnie w zakresie materiałów niezbędnych do budowy domów i mieszkań" - podał.



Jak poinformowała Grupa PSB, w przypadku materiałów do budowy ścian (zarówno w ceramice, betonach komórkowych, w materiałach na stropy) nie jest spodziewane spowolnienie podwyżek cen. W przypadku wełny do izolacji termicznych już planowane są kolejne podwyżki we wrześniu i październiku.



Zdaniem Grupy PSB wyraźnie ustabilizowały się ceny chemii budowlanej, farb i lakierów. Podobnie uspokoiły się ceny materiałów wodochronnych (asfaltów), ale jak podała Grupa PSB "są sygnały, że także te ceny będą szły w górę".