Popyt powoli odzyskuje siły

Dziś kupujący bronią się przed spadkami, indeksy notują wzrosty a pozytywne informacje wokół braku wzrostu zakażeń z Chin i lepsze dane o nastrojach konsumentów z Wielkiej Brytanii dodały trochę argumentów stronie popytowej. Czy dzisiejsza zielona końcówka tygodnia zwiastuje poprawę na szerokim rynku i będziemy mogli oczekiwać kontynuacji odreagowania w przyszłym tygodniu?

Końcówki tygodnia zwykle są nerwowe dla inwestorów i gdy sentyment na rynku utrzymuje się negatywny rzadko która piątkowa sesja ma siłę, by przekonać kupujących do utrzymywania otwartych pozycji przez weekend. Tak więc dzisiejsze wzrosty - jeśli się utrzymają, tym bardziej mogą być interpretowane z pozycji siły i oznaczać wzmocnienie w wśród kupujących. Widać, że rynki są bardzo wrażliwe, ponieważ wystarczyły dwa pozytywne dotyczące kredytów hipotecznych i pandemii sygnały z Chin, by otworzyć popytowi drogę na nieco wyższe poziomy. Wciąż jednak zmienność na indeksach pozostaje wysoka a dalszy przebieg sesji stoi pod znakiem zapytania.