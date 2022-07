Porsche nakreśliło plan zwiększenia zysków

Drogą do zwiększenia zysków niemieckiego koncernu zajmującego się produkcją aut luksusowych ma być czteroletni plan, który przede wszystkim zakłada zwiększenie produkcji oraz sprzedaży samochodów elektrycznych.

Za pośrednictwem poniedziałkowego oświadczenia należący do grupy Volkswagen koncern poinformował, że do 2026 roku chce osiągnąć marżę Ebitda na poziomie 27 proc. Oznacza to, że jej planowany poziom ma znaleźć się powyżej wyniku wygenerowanego w 2021 roku przez Teslę i BMW.

W ciągu najbliższych czterech lat koncern chce również przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną. Wstępne porozumienie w tej sprawie, które sporządzono w lutym pomiędzy Volkswagen i Porsche sugerowano, że do IPO może dojść nawet w czwartym kwartale 2022 roku.