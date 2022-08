Pośrednik pracy godny zaufania

W prowadzeniu agencji pracy tymczasowej bardziej opłaca się uczciwość i rzetelność. Przestrzeganie prawa i formalności jest kluczowe dla długowieczności tego rodzaju firm – dotyczy to szczególnie wypłat wynagrodzenia, podatków i składek do ZUS. Wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza łamanie praw pracowników, grożą utratą możliwości prowadzenia tej działalności.

Tylko mając fachowy zespół specjalistów, można odpowiednio zadbać o klientów i pracowników. I chociaż jest to związane z dużymi kosztami, nie warto na tym oszczędzać - podkreśla Agnieszka Socha, prezes agnecji WorkerService.

Zadaniem agencji pracy tymczasowej (APT) jest znalezienie odpowiednich, przeszkolonych i gotowych do pracy pracowników, a następnie koordynowanie ich pracy, rozliczanie ich oraz towarzyszenie pracownikowi od momentu zatrudnienia do zakończenia pracy.

– Misją naszej firmy jest odciążenie pracodawcy we wszystkich czynnościach związanych z pozyskaniem, obsługą oraz rozliczeniem pracowników oraz oferowanie pracownikom bezpiecznych i godziwych warunków pracy – tłumaczy Agnieszka Socha, prezes agencji WorkerService, i dodaje: – Celem naszego działania jest jak najlepsze dopasowanie do siebie pracowników i pracodawców. Ważne, aby obie strony były z tej współpracy zadowolone.

Jak wyjaśnia, agencja zajmuje się pracownikami od początku rekrutacji do zakończenia zleconej pracy.

– Rekrutujemy pracowników, zapewniamy im szkolenia i badania lekarskie, rozliczamy ich i wypłacamy im wynagrodzenia oraz naliczamy wszystkie składki i podatki, pomagamy też rozliczyć PIT oraz załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty. Pracodawca dostaje gotowego do pracy pracownika, a na koniec miesiąca fakturę do uregulowania. Wszystko, co dzieje się pomiędzy, jest naszym zadaniem – przekonuje prezes WorkerService.

Warunki prowadzenia agencji

Prowadzenie firmy pośredniczącej w zatrudnianiu jest obwarowane szczegółowymi przepisami i wymaganiami.

W Polsce kwestie pracy tymczasowej regulują głównie ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Wskazują one warunki, jakie należy spełnić, aby prowadzić APT, i określają podstawowe zasady jej funkcjonowania. Rynek pracy regulują również inne akty prawne, jak kodeks pracy, regulacje dotyczące BHP i inne. Warto przypomnieć, że trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących pracy cudzoziemców, okresów ich zatrudniania oraz możliwości ich pozostawania w Polsce.

– Zarówno ustawy, jak i rozporządzenia często się zmieniają, czy to z uwagi na pandemię, czy też ze względu na sytuację wywołaną przez wojnę w Ukrainie, czy wcześniej w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Zdarza się, że przepisy czasowo są ze sobą sprzeczne bądź niespójne lub też brakuje do nich odpowiedniego rozporządzenia. Dlatego nasza agencja na stałe współpracuje z radcą prawnym, adwokatem i doradcą podatkowym, aby na bieżąco śledzić zmiany i szybko na nie reagować. Jest to oczywiście kosztowne i czasochłonne, ale robimy to praktycznie każdego dnia, dla komfortu i poczucia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników. Klienci współpracujący z nami dostają również sprawdzonego pod względem prawnym pracownika z pełną legalizacją zatrudnienia, natomiast pracownicy tymczasowi otrzymują pewność, że pracują legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami. Tylko mając fachowy zespół specjalistów, można zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym i odpowiednio zadbać zarówno o klientów, jak i o pracowników. I chociaż jest to związane z dużymi kosztami, uważam, że nie warto na tym oszczędzać – podkreśla Agnieszka Socha.

Firmy tego rodzaju muszą także dbać o porządek we własnych papierach i zobowiązaniach. By je prowadzić, nie wolno mieć żadnych zaległości finansowych ani podatkowych, ani w składkach ZUS. Nie można być karanym za przestępstwa związane z rynkiem pracy – jest to jedna z najbardziej kontrolowanych działalności gospodarczych.

– Aby prowadzić APT, trzeba uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, co jest niełatwe do uzyskania i zajmuje dosyć dużo czasu oraz wymaga wypełnienia wielu dokumentów. Coś, z czego trzeba zdawać sobie sprawę, prowadząc taką działalność, to stała gotowość na regularne kontrole straży granicznej, urzędu wojewódzkiego, urzędu pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz urzędu skarbowego – przestrzega prezes WorkerService.

Opieka nad pracownikiem

Coraz bardziej masowe podejmowanie pracy przez przybyszów zza wschodnich granic, którzy postanawiają zostać w Polsce na dłużej, sprawia, że są oni coraz bardziej świadomi swoich praw, wymieniają między sobą informacje o warunkach pracy i pobytu oraz nie wahają się zmienić pracy, kiedy nie czują się w niej dobrze.

– W interesie ATP jest dbać o swoich pracowników, kontrolować warunki pracy i zakwaterowania oraz zapewniać im odpowiednie bonusy i benefity. W naszej firmie wszyscy pracownicy objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem grupowym, a w razie wypadku lub poważnego zachorowania mogą liczyć na naszą pomoc i specjalną opiekę. Poza tym, aby zapewnić naszym pracownikom rozrywkę, organizujemy dla nich pikniki pracownicze oraz inne finansowane przez firmę kulturalne atrakcje, a także dbamy o to, aby mieli odpowiednie warunki do rekreacji i wypoczynku – przekonuje Agnieszka Socha.

Zaszłości, mity i stereotyp

Agencje pracy tymczasowej nie mają najlepszej prasy, nie budzą też dobrych skojarzeń, na co niestety wiele z nich zasłużyło sobie w przeszłości, wykorzystując trudne położenie pracowników, łamiąc ich prawa czy zaniżając wynagrodzenia.

– Właśnie z niezgody na takie praktyki i z chęci prowadzenia tego biznesu etycznie i z szacunkiem, zarówno dla klientów, jak i pracowników, powstała nasza firma – podkreśla Agnieszka Socha. Szefowa agencji WorkerService rozprawia się z pokutującymi opiniami o agencjach pracy tymczasowej.

– Według obiegowej i błędnej opinii agencje zarabiają, pobierając prowizję od pracownika tymczasowego. Jest to nieprawda, gdyż prowizja agencji nigdy nie jest pobierana z wynagrodzenia pracownika. Zarabiamy na marży, którą płaci nam klient. Ponadto agencje doliczają swoją marżę (która powinna być ich jedynym zarobkiem) do kosztu wynagrodzenia pracownika, a nie odwrotnie. W związku z tym, że wynagrodzenie agencji jest uzależnione od wysokości wynagrodzenia pracownika, agencjom powinno zależeć na tym, aby było ono jak najwyższe, ponieważ wtedy ich zyski są większe. Ponadto zawsze staramy się, żeby pracownik miał darmowe zakwaterowanie wraz z mediami, gdyż jest to jeden z kosztów naszego klienta doliczany do kosztów roboczogodziny. Oczywiście zawsze szukamy możliwie dobrych ofert zakwaterowania w rozsądnej cenie przy uwzględnieniu interesów i możliwości klienta – tłumaczy.

Jak zauważa, zdarza się niestety tak, że agencje pobierają opłaty za mieszkania pracowników od zakładu pracy, a następnie kasują za to samo pracowników.

– Nieetyczne jest również pobieranie dodatkowych opłat za konieczne do rozpoczęcia pracy dokumenty. Nasza agencja pomaga bezpłatnie uzyskać wszystkie dokumenty, zezwolenia, a także za darmo pomaga w założeniu konta czy w rozliczeniu rocznego PIT-u. Dodatkowe zarabianie na tym, że pracownik musi skorzystać z pomocy innych, jest w mojej ocenie nieetyczne. To marża powinna być podstawowym źródłem przychodu agencji, a nie ukryte opłaty dodatkowe ściągane od pracowników tymczasowych – komentuje Agnieszka Socha.

Pracownik nie najgorszy

Jak wyjaśnia prezes APT WorkerService, kolejnym mylnym przekonaniem jest to, że agencje proponują tylko pracę fizyczną, w której nie ma możliwości rozwoju.

– Szeroko rozpowszechnionym mitem jest także ten, że pracą tymczasową interesują się wyłącznie osoby bez kwalifikacji, dla których to jedyna możliwość zarobku. W przypadku cudzoziemców często nawet te proste prace wykonują osoby z wysokimi kwalifikacjami i wykształceniem, dla których praca tymczasowa jest czasem na naukę języka czy urządzenie się w Polsce. Praca tymczasowa to także praca umysłowa, a zakres możliwych zajęć jest bardzo szeroki. Nie jest tak, że zatrudniamy jedynie pracowników produkcyjnych czy magazynowych, nierzadko oferujemy również stanowiska wymagające większych kompetencji, doświadczenia czy szczególnych umiejętności.

Najważniejszymi elementami oferty pracy tymczasowej są: miejsce wykonywania pracy, warunki i miejsce zakwaterowania, stawka netto dla pracownika, warunki pracy, liczba godzin do przepracowania w miesiącu oraz informacja, czy jest to praca zmianowa, wreszcie dodatkowe benefity, takie jak dofinansowanie do posiłków czy darmowy dojazd do pracy.

– Mając takie informacje, jesteśmy w stanie zbudować ofertę i zaproponować odpowiednią stawkę godzinową – zwraca uwagę Agnieszka Socha. Jak przekonuje, rekrutacja trwa krótko.

– W przypadku agencji WorkerService, dzięki dużej bazie osób chętnych do pracy, nawet do tygodnia od chwili złożenia zamówienia na pracowników. Rekrutacja trwa nieco dłużej, jeśli konieczne jest wyrobienie książeczki sanitarnej lub poszukiwane są osoby o specyficznych kwalifikacjach. Jednak dzięki bogatej bazie kontaktów jesteśmy w stanie znaleźć osoby o bardzo wąskich specjalizacjach – wyjaśnia.

A pracodawcy?

Współpraca z agencją daje sporo korzyści przedsiębiorcy poszukującemu pracowników tymczasowych. Problem rekrutacji, szkoleń, zapewnienia niezbędnych dokumentów omija przedsiębiorców, ponieważ tym zajmuje się agencja. Ponadto zatrudniający dokładnie wie, ile będzie go kosztowała roboczogodzina pracownika i co najważniejsze, ponosi ten koszt tylko wtedy, kiedy pracownik wykonuje pracę.

– Jeśli z jakiegokolwiek powodu pracownik nie przyjdzie do pracy, pracodawca korzystający z naszych usług nie ponosi kosztów. Dlatego tak ważna w agencji pracy tymczasowej jest rekrutacja właściwych i odpowiedzialnych pracowników, gdyż wszystkie błędy w ich doborze są dla niej bardzo kosztowne. Agencja na początku najwięcej „inwestuje” w pracownika, załatwiając pozwolenia i dokumenty, wysyłając go na szkolenia BHP i badania, więc w jej interesie jest, aby pracował jak najdłużej u klienta. Warto przy tym dbać, aby rekrutowane osoby nadawały się do danej pracy i spełniały pokładane w nich nadzieje. A z drugiej strony warto dbać o to, aby pracownik był zadowolony z pracy i warunków zakwaterowania, nie porzucał pracy i nie miał motywacji, żeby ją zmienić.