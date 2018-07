Poznań przejmuje teren stadionu

Miasto Poznań poinformowało o pozyskaniu terenu stadionu im. Edmunda Szyca i przylegającego do niego terenu.

W sobotę podpisana została umowa z użytkownikiem wieczystym ws. przejęcia zdegradowanego obiektu wraz z terenem o powierzchni około 6,5 ha.



Na podstawie zawartej umowy miasto zapłaci użytkownikowi wieczystemu 10 mln zł w dwóch ratach; pierwszą w tym roku, a drugą - w przyszłym.



"Po trudnych negocjacjach z użytkownikiem wieczystym strony doszły do porozumienia. Dziś podpisały umowę, na mocy której Miasto Poznań przejmuje obiekt wraz z terenem o powierzchni około 6,5 ha za cenę 152 zł/m kw." – podał w sobotę magistrat.



Jak powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, zakup nieruchomości przez miasto "kończy długoletnie starania o przywrócenie publicznego charakteru tego terenu".



"Stadion im. Szyca to teren dla Poznania strategiczny, więc zabezpieczenie go w aspekcie przestrzennym uznałem za swój obowiązek. Sportowo-rekreacyjny charakter przyszłych inwestycji był absolutnym priorytetem" - powiedział.



"To dla mnie duża satysfakcja, że wreszcie będzie można zacząć przygotowywać się do rewitalizowania tego obszaru, by przywrócić go mieszkańcom. Tego wymagał interes publiczny - szkoda, że zajęło to tak wiele czasu" – dodał prezydent.



Miasto podało w sobotę, że wydana w 2000 roku decyzja komunalizacyjna, przyznająca poznańskiemu samorządowi prawo własności stadionu, "praktycznie nie dawała służbom miejskim żadnych realnych możliwości podjęcia działań naprawczych na tym terenie". Wynikało to z faktu przekazania przez Skarb Państwa w 1995 r. prawa użytkowania wieczystego Klubowi Sportowemu Warta.



"Zbycie tego prawa przez klub i dalsze zmiany użytkowników wieczystych skutkowały degradacją obiektu oraz rozpoczęciem publicznej debaty na temat zmiany jego przeznaczenia. Szeroko dyskutowana kwestia rozwiązania prawa użytkowania wieczystego okazała się niemożliwa do realizacji. Dlatego też miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. Były one bardzo trudne, ze względu na rozdźwięk w oczekiwaniach stron” – podał poznański magistrat.



Na początku 2017 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dolna Wilda", którego celem była m.in. ochrona funkcji sportowo-rekreacyjnych terenu stadionu. Jak informowało wówczas miasto, użytkownik wieczysty, duński deweloper, chciał zabudować teren blokami mieszkalnymi. Przyjęty w ub. roku plan przewiduje w tym miejscu pozostawienie otwartego obiektu sportowego, budowę hali sportowo-rekreacyjnej, względnie powstanie parku.



Stadion wzniesiono z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Wadliwa konstrukcja sprawiła, że do czasu wybuchu II wojny światowej obiekt nie był w pełni użytkowany. Podczas wojny na terenie stadionu funkcjonował niemiecki obóz dla Żydów.



Stadion był przebudowywany i modernizowany w latach 50. i 70 ub. wieku. Nosił imię 22 lipca. Po 1989 roku stadion zmienił patrona, został nim Edmund Szyc, zasłużony współtwórca klubu sportowego Warta Poznań. W latach 90. ub. wieku obiekt przestał być wykorzystywany jako arena sportowa i został sprzedany, od tego czasu postępuje jego degradacja.