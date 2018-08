Poznań szuka chętnych na budowę ulicy Folwarcznej

Do 24 września zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty w przetargu na budowę ul. Folwarcznej w Poznaniu.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie miał maksymalnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację prac i dokonanie wszelkich odbiorów.



Jak wskazuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która ogłosiła przetarg, prace budowlane maja objąć: budowę i rozbudowę ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej (wraz z połączeniem ul. Szwajcarskiej i Folwarcznej), rozbudowę ul. Stalowej od ul. Folwarcznej do Piwnej, budowę małego ronda na połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej, rozbudowę skrzyżowania ul. Piwnej, Kobylepole i Stalowej do skrzyżowania typu małe rondo.



Wybudowane maja zostać również przejścia i przejazdy kolejowe, droga rowerowa, chodnik, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Nasadzona ma zostać również nowa zieleń.



„Dodatkowo, w ramach tej umowy, w ul. Kobylepole powstanie kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz z przyłączami. Wodociąg z przyłączami zbudowany zostanie również w ul. Piwnej i Reknickiej. Powstaną też nowe przystanki autobusowe - przy ul. Szwajcarskiej oraz przed planowanym rondem - u zbiegu ulic Folwarcznej i Stalowej” – wskazano w komunikacie.



Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 24 września. Wykonawca, wyłoniony w przetargu, będzie miał maksymalnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację prac i dokonanie wszelkich odbiorów.



Poznański magistrat wskazał, że nowe rozwiązanie komunikacyjne uspokoi ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka, ponadto ulica połączy osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dotrzeć do centrum miasta.