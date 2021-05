Pracownicy Mastercarda z USA wrócą do biur

Pracownicy Mastercarda z Nowego Jorku będą przygotowywani do zmiany trybu pracy na hybrydowy. Na początek mają przychodzić do biura minimum dwa razy w tygodniu.

Firma planuje także szerzej otworzyć drzwi do swojego biura w Arlington w Wirginii. Wcześniej do pracy stacjonarnej wróciły już niektóre zespoły z Sydney i Dubaju.

“Relacje międzyludzkie są bardzo ważną częścią tego, kim jesteśmy i co robimy. Mając to na uwadze, chcę nas ponownie zjednoczyć. Pierwszym krokiem będzie powrót do biur“ - stwierdził w notatce wysłanej do pracowników dyrektor generalny Michael Miebach.

Mastercard oczekuje, że pracownicy będą początkowo pracować z biura co najmniej dwa dni w tygodniu, co pozwoli im zachować elastyczność. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej będą to trzy lub cztery dni.