Prezes Disneya: chodzenie do kina zmieniło się na zawsze

Bob Chapek, prezes Walt Disney Co. uważa, że pandemia spowodowała fundamentalne zmiany w postawach konsumentów w odniesieniu do chodzenia do kina.

- Konsumenci są prawdopodobnie bardziej niecierpliwi niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie od kiedy mieli luksus dostępu przez rok w domach do tytułów filmowych kiedy tylko mieli na to ochotę – powiedział Chapek. – Nie jestem pewien, czy możliwy jest powrót do sytuacji sprzed pandemii – dodał.