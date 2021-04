Prezes PKP PLK: przedstawiliśmy zaktualizowany plan przetargów

PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły zaktualizowany plan przetargów, w którym zadania są podzielone na kwartały i mają wskazaną orientacyjną wartość - poinformował PAP prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"PLK przedstawiły zaktualizowany bardziej szczegółowy plan przetargowy. Zadania są w podziale na kwartały ze wskazaniem orientacyjnej wartości" - powiedział prezes kolejowej spółki.

Dodał, że w marcu ogłoszony został przetarg m.in. na wzmocnienie nasypów na szlaku Naterki - Olsztyn Kortowo oraz przetarg na elektryfikację torów na stacji Zgorzelec.

"W pierwszym półroczu będą ogłoszone przetargi o wartości ok. 2 mld zł. Tym samym PLK wprowadzą wykonawców na wszystkie zadania objęte Krajowym Programem Kolejowym” - podkreślił Merchel.

Prezes powiedział też, że kończą się przygotowania projektów z nowej puli, objętej nową perspektywą finasowania.

"W drugim półroczu 2021 PKP Polskie Linie Kolejowe SA będą gotowe, by ogłosić postępowania za kilkanaście miliardów złotych na zadania gotowe już do realizacji" - dodał.

Prezes przypomniał, że w samym 2021 roku planowane są do ogłoszenia przetargi za ok. 17 mld zł. Przewidziano prace m.in. na linii nr. 131 Śląsk - porty Trójmiasta, linii 202, linii 38.

Merchel wyjaśnił, że w ramach nowej perspektywy UE planowane są projekty, które mają na celu zwiększenie roli kolei w aglomeracjach m.in. przez rozbudowę i separacje tras dalekobieżnych i aglomeracyjnych.

"Dostosowywane będą linie kolejowe do wymagań sieci bazowej towarowej TEN-T dla przewozów towarowych, które są najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Planowane są inwestycje dla połączenia głównych ośrodków miejskich zmodernizowanymi liniami kolejowymi i dalsze podwyższanie prędkości, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdów pomiędzy poszczególnymi miastami" - powiedział prezes.

Dodał, że w tym roku zakończą się kolejne inwestycje. Od marca, po ponad 24 latach pociągi znów zatrzymują się na odbudowanej stacji Warszawa Główna. Kompleksowo przebudowana jest stacja w Rzeszowie.

Wśród największych planowanych do zakończenia w tym roku projektów są m.in. modernizacja trasy Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Czempiń za 1,5 mld zł. Prace na modernizowanej linii Warszawa – Lublin za łącznie ok. 2 mld zł; na odcinku linii E30 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice oraz na odcinku Poznań - Wronki - na trasie ze stolicy Wielkopolski do Szczecina. Ponadto zakończy się projekt istotny dla poprawy warunków transportu towarów, czyli modernizacja linii kolejowej na odc. Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle.