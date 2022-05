Prezes podejrzany o oszukanie 356 osób na 48,6 mln zł

Jak poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, w toku śledztwa ustalono, że podejrzany, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Świlczy, w okresie od kwietnia 2016 roku do września 2017 roku wyemitował obligacje korporacyjne.

Zobowiązał się do ich wykupienia w określonym czasie wraz z odsetkami oraz przeznaczenia pozyskanych środków na m.in. optymalizację struktury zadłużenia i finansowanie rozwoju działalności spółki.

Jak podała prokuratura, emitując obligacje 44-latek podał nieprawdziwe dane dotyczące dobrej kondycji finansowej i sytuacji gospodarczej kierowanej przez siebie spółki. Jak ustalili śledczy nieprawdziwe były też informacje dotyczące m.in. stopnia zaawansowania projektów i inwestycji realizowanych przez spółkę, wartości i jakości zabezpieczeń poszczególnych inwestycji. Fałszywe były też dane co do rzeczywistego przeznaczenia środków finansowych, pozyskanych z poszczególnych emisji.

Mieszko C., jak podała prokuratura, tworzył fałszywe wyobrażenia, że obligacje jego spółki są to "oferty wyselekcjonowane, sprawdzone, kierowane do grupy wybranych inwestorów i ściśle ograniczone w czasie".

"Zatajając tym samym prawdziwe dane, które mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jak również rozpowszechniał nieprawdziwe informacje i przemilczał informacje o stanie majątkowym oferenta, mające znaczenie dla nabycia wyemitowanych papierów wartościowych" – napisał w komunikacie rzecznik prokuratury Krzysztof Ciechanowski.

Prokuratorzy zarzucili dodatkowo Mieszkowi C., że w okresie od maja 2018 roku do sierpnia 2020 r. "przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci pieniędzy uzyskanych tytułem sprzedaży instrumentów finansowych, tj. obligacji emitowanych przez kierowaną przez siebie spółkę, nie dokonując ich wypłaty w dniu ich zapadalności".

W sumie poszkodowanych został 356 osób, na kwotę ponad 48,6 mln zł.

Śledczy ustalili również, że Mieszko C. w 2017 r. "pomimo grożącej niewypłacalności kierowanej przez siebie spółki, uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli", przepisując swój majątek o wartości ponad 1,5 mln zł na swoją matkę. Było to, jak podała prokuratura, kilka nieruchomości oraz dwa jachty.

Dodatkowo prokurator przedstawił Mieszkowi C. zarzut, że jako prezes spółki pomimo "powstania warunków uzasadniających upadłość", nie złożył takiego wniosku.

Jak zaznaczył Ciechanowski, mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. "Wskazując m.in, iż nie miał możliwości spłaty należności, gdyż spółka, której był prezesem zarządu ogłosiła upadłość" – dodał prokurator.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie sąd rejonowy aresztował Mieszka C. na 3 miesiące.

Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył należącą do podejrzanego nieruchomość położoną w Hiszpanii o wartości około 500 tys. euro.

Prokuratura w komunikacie zaznaczyła, że na obecnym etapie postępowania prowadzony jest "szereg dalszych, intensywnych czynności śledczych mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy".