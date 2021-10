Prezydent Korei chce zakazać spożywania psiego mięsa

Psie mięso od pokoleń jest częścią południowokoreańskiej kuchni. Rocznie na stoły trafia około miliona psów rocznie.

Moon Jae-in, prezydent Korei Południowej, odniósł się do koreańskiej tradycji jedzenia psów, sugerując konieczność wprowadzenia zakazu tej praktyki. Podczas cotygodniowego spotkania z premierem Kimem Boo-kyumem znany miłośnik psów zapytał go, czy to nie jest dobry czas na rozważenie zakazu konsumpcji psiego mięsa, która jest powodem do międzynarodowego wstydu. Obecne prawo ochrony zwierząt skupia się tylko na zapobieganiu okrucieństwu podczas uboju psów i kotów, ale nie zabrania spożywania ich mięsa.