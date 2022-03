Prezydent USA ogłosi dziś embargo na import energii z Rosji

Zakaz będzie dotyczył ropy, LNG i węgla, twierdzą źródła agencji. USA wprowadzą embargo na energię z Rosji samodzielnie, bez udziału europejskich sojuszników, ale w konsultacji z nimi. Europejscy importerzy rosyjskiej energii wskazywali, że w ich przypadku uzależnienie od niej jest dużo większe niż w przypadku USA, dlatego negatywne konsekwencje gospodarcze embarga dla nich byłyby dużo poważniejsze.

Rosyjska ropa stanowiła ok. 3 proc. amerykańskiego importu w ubiegłym roku. W 2022 roku tempo jej dostaw jest najniższe od 2017 roku. USA sprowadzają ok. 700 tys. baryłek dziennie rosyjskiej ropy i produktów rafineryjnych. W przypadku Europy import wynosi ok. 4 mln baryłek ropy i produktów rafineryjnych dziennie.

Joe Biden, fot. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg

Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden we wtorek „ogłosi kolejne działania rozliczające Rosję z niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej wojny z Ukrainą”. Stanie się to o 16:45 czasu polskiego.

Doniesienia o embargu na rosyjską ropę podbiły kurs surowca w ostatnich dniach. We wtorek baryłka ropy Brent drożeje o 5,2 proc. do 129,65 USD, a cena baryłki ropy WTI rośnie o 4,5 proc. do 124,79 USD.