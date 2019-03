Producent gier porozumiał się z popularnym pisarzem

Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy fantasy i studio deweloperskie z Wrocławia stworzą wspólnie gry na kanwie powieści z „Cyklu Inkwizytorskiego”. Jacek Piekara i The Dust doszli do porozumienia ws. szczegółów umowy i rozpoczynają prace nad produkcją.

The Dust przeniesie świat stworzony na kartach powieści Jacka Piekary do świata gier. Na mocy umowy podpisanej 25 marca wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na PC oraz konsole. Studio zamierza również stworzyć i dystrybuować grę na platformy mobilne. Zarówno The Dust, jak i Jacek Piekara przewidują, że będzie to pierwsza z serii gier, które będą skierowane dla starszej młodzieży i dorosłych.

Jacek Piekara to jednym z najpopularniejszych pisarzy fantasy w Polsce, znanym przede wszystkim jako autor tzw. „Cyklu Inkwizytorskiego”. Stworzone przez niego postaci, historie i dialogi staną się kanwą gier, które wyprodukuje The Dust. Cykl przedstawia przygody inkwizytora Mordimera Madderdina osadzone w alternatywnej, fikcyjnej wersji renesansowej Europy. Pisarz planuje wydanie dalszych książek w ramach cyklu - obecnie obejmuje on 12 tomów.

- W świecie, w którym "ludzie widzieli już wszystko" chcemy im pokazać: nie, tego jeszcze nie widzieliście. Chcemy was zabrać nie tylko na przygodową karuzelę, ale również na emocjonalny rollercoaster. I jeśli zejdziecie z niego uczuciowo obolali i poharatani, to pamiętajcie: właśnie o to nam chodziło! – mówi Jacek Piekara.

- Ze względu na skalę przedsięwzięcia grę chcemy zrealizować w ciągu kilku najbliższych lat. Obecnie dopracowujemy koncepcję całej produkcji i kończymy budowę dedykowanego zespołu, w ramach którego zatrudnimy kolejnych doświadczonych specjalistów m.in. programistów i grafików 3D – mówi Jakub Wolff, prezes The Dust.

Wrocławskie studio rozmowy z Jackiem Piekarą rozpoczęły się w ubiegłym roku i zakończyły podpisaniem listu intencyjnego 4 grudnia 2018 r. Spółka informuje, że podpisana umowa zapewnia obu stronom rynkowe standardy współpracy i przewiduje aktywny udział pisarza w pracach nad kreacją gry. Szczegóły obecnie są tajemnicą. The Dust i Jacek Piekara więcej informacji mają podać podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca.