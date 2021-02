Projekt: w hotelach dostępnych nie więcej niż 50 proc. pokoi

Wyniki spółek pokazują jak załamał się handel w styczniu

Jak co miesiąc, śledzę dane o przychodach wybranych spółek, by uzyskać szybszy niż pozwalają oficjalne dane GUS wgląd w trendy gospodarcze w kraju. Dane te pozwalają oszacować dynamikę ogólnej sprzedaży detalicznej. I wygląda na to, że była ona w styczniu bardzo niska – o ok. 6-10 proc. niższa rok do roku. Ale jednocześnie dane o transakcjach podawane przez duże banki sugerują, że luty jest już wyraźnie lepszy.