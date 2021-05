Przecena obligacji w Europie

Koszt pożyczania pieniędzy przez Włochy wzrósł w poniedziałek najwyżej od ponad ośmiu miesięcy. Dług pozostałych państw także taniał z powodu rosnącej obawy zmniejszenia zakupów obligacji przez Europejski Bank Centralny w nadchodzących miesiącach, pisze Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że inwestorzy coraz częściej uwzględniają w cenach możliwość ograniczania zakupów obligacji przez EBC w związku z odbudową europejskiej gospodarki oraz postępem szczepień ludności Europy.

W poniedziałek Włochy, które są wśród największych beneficjentów zakupów aktywów przez EBC, odczuły najmocniej zmianę nastawienia inwestorów. Rentowność 10-letnich obligacji tego kraju rosła nawet o 6 pkt. bazowych. Obecnie idzie w górę o 4 pkt. bazowe do 1,113 proc. Reuters przypomina, że w ubiegłym tygodniu rentowność papierów Włoch wzrosła o 16 pkt. bazowych. Notowaniom długu tego kraju nie sprzyjały także ostatnie wypowiedzi Matteo Salviniego, lidera prawicowej Ligi Północnej. Wyrażał w nich wątpliwość co do możliwości realizacji koniecznych reform przez rząd Mario Draghiego, a powodem mają być zbyt duże różnice w koalicji.

Wyprzedaż obligacji objęła całą Unię Europejską. Rentowność „dziesięciolatek” Francji przez krótki czas przekraczała 0,3 proc. po raz pierwszy od marca 2020 roku. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec wzrosła o 1 pkt. bazowy do minus 0,114 proc. i zbliżyła się do dwuletniego szczytu osiągniętego w ubiegłym tygodniu.

- Rynek obligacji państw eurolandu generalnie jest w kiepskim stanie, szczególnie jeśli chodzi o papiery o dłuższym terminie wykupu – powiedział Reutersowi Christoph Rieger, strateg rynku stóp z Commerzbanku.

Althea Spinozzi, strateg Saxo Banku powiedziała, że nerwową reakcję wywołały także doniesienia o planie podwyższenia stóp przez bank centralny Węgier.

- Rentowności obligacji państw peryferialnych są tak niskie, że będą pierwszymi do zmiany jeśli nasilą się obawy dotyczące zakupów obligacji przez EBC lub podwyżki stóp – zauważyła Spinozzi.

Rentowność obligacji 10-letnich Portugalii i Hiszpanii wzrosły do najwyższej wartości od prawie roku, zwraca uwagę Reuters.