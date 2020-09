Przedłużony weekend na rynkach finansowych

Na otwarciu nowego tygodnia inwestorzy pamiętają jeszcze o ostatniej wyprzedaży spółek technologicznych, co przy dzisiejszym święcie w USA nie skłania do odrabiania strat. Nastroje na rynkach pozostają nienajlepsze, a po weekendzie notowania kontraktów terminowych rozpoczęły handel z ujemnymi lukami spadkowymi.

Dzisiejsze kalendarium nie należy do najciekawszych i zapewne nie zmieni sytuacji rynkowej. Na uwagę zasługuje jedynie publikowany przed południem wskaźnik Sentix, odzwierciedlający poziom koniunktury w Eurolandzie we wrześniu widziany oczami specjalistów w branży finansowej. Niepewność wspierana jest również przez administrację rządową USA, która to przekazała w komunikacie informacje o rozważanym nałożeniu dodatkowych sankcji na chińską firmę Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Możliwe jest nałożenie na kluczowego producenta podzespołów elektronicznych dodatkowych obostrzeń na wzór tych, które zastosowane zostały wobec chińskiego giganta Huawei. Notowania kontraktu terminowego po piątkowym zejściu do poziomu 3350 pkt. wracają dziś powyżej 3400. Niemiecki Dax dobija natomiast do okolic 13000 pkt., a sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się od ok. 1% odreagowania ubiegłotygodniowych spadków. Dzisiejsze święto w USA i niższa płynność nie powinna zachęcać jednak do większych przetasowań na rynkach. Na odpowiedź na pytanie czy ubiegłotygodniowe spadki były lekką zadyszką w trendzie wzrostowym, czy początkiem większego cofnięcia przyjdzie poczekać nam przynajmniej do jutra.