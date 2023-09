Przemyślana automatyzacja przynosi same korzyści

Komentarz partnera XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki – Polska Logistyka

Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solution Director,

FM Logistic

Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich, wysokie wymagania klientów, rosnące koszty, rozwój e-commerce i ciągłe dążenie do optymalizacji i skracania procesów prowadzą wprost do wniosku, że w logistyce od automatyzacji nie ma odwrotu.

Logistyka jest bardzo szerokim pojęciem, które obejmuje praktycznie wszystko co dzieje się z towarem od wyprodukowania, aż po dostarczenie do konsumenta. Łańcuch ten dzieli się na kilka etapów, a każdy z nich można poddać automatyzacji. Pierwszym procesem, który zazwyczaj zostaje zautomatyzowany jest przepływ informacji. Digitalizacja danych nie tylko ułatwia bieżące kontrolowanie i realizację zadań, ale też pozwala na głębszą analitykę i optymalizację pracy. W czasach intensywnego rozwoju e-commerce cyfryzacja danych ma jeszcze jedno zastosowanie. Pozwala konsumentom śledzić swoje zamówienie online i na bieżąco je kontrolować, a tego właśnie często oczekują.

Weź udział w XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA >>

Jeśli wrócimy to automatyzacji fizycznych procesów magazynowych, to tutaj otwierają się przed nami ogromne możliwości. Od automatycznych narzędzi, które ułatwiają pracę ludziom, do w pełni autonomicznych magazynów, które praktycznie nie wymagają stałej obsługi. Rozwój e-zakupów sprawił, że głównym polem bitwy o klienta stają się szybkość i niezawodność w realizacji zamówień. Firmy muszą dziś oferować bardzo szybkie, najlepiej darmowe dostawy, a do tego liczne ułatwienia w procesie wymiany i zwrotu zamówionych towarów. Jak wynika z raportu „Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu” przygotowanego przez FM Logistic, obecnie dominuje częściowa automatyzacja procesów logistycznych – 82 proc. badanych firm postrzega ten stan jako normę. Większość respondentów badania pozytywnie też zapatruje się na pełną automatyzację niemal wszystkich procesów magazynowych w perspektywie 5 do 10 lat, Tym, co blokuje przedsiębiorców przed automatyzacją, są jej koszty, a raczej brak perspektywicznego spojrzenia, który prowadzi do stosunkowo krótkoterminowych założeń dotyczących amortyzacji aktywów. W sytuacji, gdy rosną opłaty za prowadzenie magazynów, np. za energię elektryczną czy pracowników, a klienci oczekują niskich cen, to które etapy całego procesu i w jakim stopniu zautomatyzujemy, powinno być poprzedzone solidną analizą. Kluczowe jest dokładne zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia oraz szczegółowa analiza i prognoza potrzeb konsumentów i rynku.

Należy też zaznaczyć, że bez automatyzacji, jedynie realizując proces ręcznie, nie byłoby możliwe wygenerowanie takiego przepływu zamówień. Dobrze zaplanowana automatyzacja nawet niewielkiego fragmentu operacji pozwala więc osiągać wymierne zyski. Przykładem efektywnego wdrożenia nowych technologii jest magazyn FM Logistic w Głogowie, który codziennie obsługuje tysiące zamówień internetowych m. in. z branży produktów dla zwierząt. Już w grudniu 2022 r. zostały uruchomione tam maszyny do automatycznego składania kartonów oraz automatyczna linia do pakowania. Dzięki wdrożeniu tych innowacyjnych rozwiązań FM Logistic tylko w ciągu kilku tygodni zwiększyło liczbę realizowanych zamówień z prawie 83 tys. w październiku 2022 r. do ponad 128 tys. w styczniu 2023.

Kolejną platformą FM Logistic gdzie automatyzacja skutecznie wspiera pracowników są Wiskitki. Jednym ze stosowanych tam rozwiązań są roboty asystujące od Locus Robotics, wspomagające nasze zespoły w kompletacji zamówień. Nie wymagają wydzielonego zamkniętego obszaru, mogą swobodnie przemieszczać się po przestrzeni magazynowej, nie stanowiąc zagrożenia. Roboty poruszają się po wskazanych obszarach magazynu w pełni autonomicznie, wyznaczając sobie najkrótszą drogę z punktu A do B za sprawą czujników laserowych, omijając wszystkie przeszkody. Podjeżdżają do odpowiedniego regału, wyświetlają na ekranie, jaki artykuł i ile sztuk należy pobrać. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy nie muszą przemieszczać się po całym magazynie, są jedynie przyporządkowani do konkretnych alejek z regałami, co znacznie zwiększa ich produktywność, bo asortyment, który obsługujemy w Wiskitkach dla IKEA to około 7 tysięcy rodzajów artykułów.

Planując automatyzację trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie obszary muszą zostać zmienione. Wybór poziomu automatyzacji i technologii zależy m.in. od tego, jak szybko projekt ma się zwrócić. Skalowalne i powtarzalne rozwiązania typu plug-and-play sprawdzają się lepiej w przypadku celów krótkoterminowych, natomiast większe projekty infrastrukturalne będą bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatkowo, planując inwestycję, warto rozważyć specyfikę składowanych towarów i, co równie ważne, możliwości samego obiektu magazynowego.

Jak widać, w FM Logistic jesteśmy przykładem, że dobrze przeprowadzona automatyzacja, zaplanowana i opracowana wspólnie z klientem i w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, pozwala połączyć pracę ludzi, maszyn i zaplecza magazynowego w jeden, sprawny proces o maksymalnej wydajności. W efekcie taka inwestycja przynosi same korzyści: pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie precyzji i ograniczenie liczby pomyłek.