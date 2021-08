W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Columbus Energy osiągnęła ponad 335 mln zł przychodów, czyli o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Zysk EBITDA wyniósł 31 mln zł, a zysk netto 16,53 mln zł.

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Columbus Energy, przychody w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 178 mln zł i były o 38 proc. wyższe niż w I kwartale br.

W pierwszym półroczu Grupa osiągnęła przychody w wysokości 335 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 254 mln zł. Zysk EBITDA w ujęciu półrocznym był nieznacznie niższy i wyniósł niespełna 31 mln zł wobec 38 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. Zysk netto wyniósł 16,53 mln zł. Rok wcześniej było to 23,52 mln zł.

Zarząd podkreśla, że chociaż prawie 90 proc. przychodów Columbus w minionym półroczu stanowiła fotowoltaika dla domów jednorodzinnych to szybki rozwój segmentu pomp ciepła wśród klientów indywidualnych oraz fotowoltaiki dla biznesu będą stopniowo zwiększać przychody, jednocześnie je dywersyfikując.

“Pierwsze półrocze 2021 r. było nietypowe w porównaniu do ubiegłych lat. Skończyła się dotacja z programu Mój Prąd, a zamieszanie medialne wokół nowej ustawy prosumenckiej w drugim kwartale powodowało niepewność wśród potencjalnych klientów. Większość firm z naszego sektora zanotowała spadek przychodów, a niejednokrotnie straty. Otworzyło to duże możliwości do przejmowania zespołów sprzedażowych i instalatorskich. W Columbus dobrze wykorzystaliśmy ten czas: Grupa wypracowała przychód większy o 32 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, notując przyzwoitą rentowność” - powiedział prezes Dawid Zieliński.