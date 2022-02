Przychody OTB wróciły do poziomu sprzed pandemii

W czwartek włoska spółka modowa Only The Brave (OTB) poinformowała, że zeszłoroczny 16-proc. wzrost przychodów oznacza dla niej powrót do poziomu wpływów notowanych przed koronakryzysem.

fot. Alessia Pierdomenico/Bloomberg