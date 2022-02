Przychody Regenerona przewyższyły szacunki

Sprzedaż Dupixentu, stosowanego w leczeniu egzemy, wzrosła o 51 proc. do 1,77 mld USD, a kropli do oczu Eylea o 13 proc. do 2,45 mld USD.

W dużej mierze dzięki sprzedaży tych terapii całkowite przychody kwartalne Regenerona wyniosły 4,95 mld USD, co oznacza niemal podwojenie wyniku z 2020 roku. Przychody przewyższyły również szacunki analityków, którzy zgodnie z danymi Refinitiv IBES zakładali, że będą one na poziomie 4,51 mld USD.

Zysk netto firmy w czwartym kwartale zakończonym 31 grudnia, także wzrósł blisko dwukrotnie do 2,23 mld USD, czyli 19,69 USD na akcję.