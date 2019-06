Przypadkowy rynek przed szczytem G-20

Kluczowe informacje z rynków:

USA / DANE (Z WCZORAJ): Wstępne dane nt. dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku wskazały na ich spadek w maju o 1,3 proc. m/m, a dane za kwiecień skorygowano w dół do -2,8 proc. m/m. Odczyt jest gorszy od prognozy na poziomie 0,0 proc. m/m, ale już bez uwzględnienia środków transportu wypada lepiej (0,3 proc. m/m wobec -0,1 proc. m/m po korekcie w kwietniu, oraz szacunkach +0,1 proc. m/m).

USA/ CHINY / RELACJE HANDLOWE: Wczoraj Sekretarz Skarbu USA stwierdził, że „jesteśmy w 90 proc. drogi do osiągnięcia porozumienia” z Chinami. Dzisiaj spekuluje się natomiast o rozejmie, który zostanie ogłoszony przy okazji sobotniego spotkania Trump-Xi (godz. 16:30 polskiego czasu). Ma on na celu powstrzymanie się od dalszej eskalacji konfliktu – USA nie nałożą ceł na pozostałe chińskie produkty o wartości 300 mld USD, o ile Chiny wykażą wolę do powrotu do rozmów nad zawarciem umowy.

WIELKA BRYTANIA / BREXIT: „Milion do jednego” – takie są zdaniem Borisa Johnsona szanse na scenariusz „bezumownego” Brexitu. Uważa on, że strony będą kierować się realizmem, a ten wymusza kompromisową umowę. Dwa dni temu Johnson twierdził jednak, że „bezumowny” Brexit jest realną opcją po 31 października. Tymczasem wczoraj jego konkurent w wyścigu do teki premiera, Jeremy Hunt stwierdził, że nadal warto szukać dróg porozumienia przy wsparciu parlamentu, a datę październikową określił jako „błędną”.



EUROSTREFA / DANE: Wstępne szacunki inflacji HICP w Hiszpanii za czerwiec wyniosły 0,6 proc. r/r, wobec 0,9 proc. r/r w maju (to poniżej szacunków 0,8 proc. r/r). Z kolei wskaźniki koniunktury gospodarczej sporządzane przez Komisję Europejską wskazały na ich głębszy, niż sądzono spadek w czerwcu (główny indeks obniżył się do 103,3 pkt. z 105,1 pkt. przy prognozie 104,6 pkt.).



Opinia: Im bliżej szczytu G-20, który rozpoczyna się już jutro, tym trudniej o sensowną interpretację tego, co się dzieje na rynku. Odnoszę wrażenie, że więcej jest przypadkowości i pozycjonowania się, niż zaplanowanych ruchów. Niemniej zwróćmy uwagę na: odwrót od bezpiecznych przystani JPY i CHF, oraz złota, utrzymującego się mocnego dolara, a także huśtawki nastrojów na kluczowych rynkach akcji.

O tym, że spotkanie prezydentów Trumpa i Xi nie musi mieć negatywnego wydźwięku, mówił wczoraj rano Sekretarz Skarbu USA. Dzisiaj doszły do tego spekulacje o możliwym rozejmie, który raczej będzie przypominał to, co mieliśmy już w zimie - strony zobowiążą się do powstrzymania się od eskalowania konfliktu i być może spróbują ponownie zacząć rozmawiać. Tylko o czym? Sprawy zaszły za daleko, prasa w Chinach podbija negatywną narrację wobec w USA, a w amerykańskiej kilka dni temu spekulowano o „wyeliminowaniu” chińskich firm z przetargów komponentów do technologii 5G, a także możliwym wszczęciu dochodzenia przeciwko chińskim bankom, które oskarża się o wspieranie działań pozwalających Korei Północnej na obchodzenie międzynarodowych sankcji. Zamrożenie stanu status quo może, zatem okazać się znacznie krótsze, niż miało to miejsce w zimie (90 dni) i obie strony chyba realnie się z tym liczą.

Niemniej nie przeszkadza to w próbie podbijania ryzyka, co dobrze widać po zachowaniu się USDJPY, który próbuje łamać linię spadkową trendu przy 108,00. Takowy scenariusz nie został jednak potwierdzony przez dzienny układ wykresu RSI9, co każe zachować jednak pewną ostrożność. Niemniej, gdyby rejon 108 został wyraźnie złamany, to mamy szanse na wydłużenie korekty nawet w okolice 110,00.



Na koszyku dolara BOSSA USD kontynuowany jest scenariusz ruchu powrotnego w stronę 81,65 pkt., chociaż widać wytracanie tempa odbicia na dziennym ujęciu, co może być sygnałem, że tygodniowe, negatywne sygnały zostaną podtrzymane.



Na EURUSD dobrze widać, że rejon wsparcia przy 1,1340-50 jest broniony, chociaż akurat dzisiejsze dane – szacunkowa inflacja HICP w Hiszpanii, czy też indeksy nastrojów gospodarczych KE – nie są dobre dla euro. Przed nami jeszcze szacunki dotyczące inflacji HICP w Niemczech (godz. 14:00). Niemniej tylko mocne rozczarowanie mogłoby dzisiaj zepchnąć EURUSD poniżej w/w wsparć. To sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo podbicia w stronę ostatniego szczytu 1,1411 w nieodległej perspektywie.