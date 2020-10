Publikacja doleje benzyny do ognia

Wypowiadając się przy okazji sprawdzenia stanu gotowości tymczasowego PGE Szpitala Narodowego, premier Mateusz Morawiecki nie ujawnił choćby rąbka tajemnicy, jakie nowe restrykcje znajdą się w kolejnym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zostanie ono oznajmione w piątek, zaś opublikowane w Dzienniku Ustaw późnym wieczorem, wchodząc w życie od soboty 31 października, po vacatio legis liczonym w minuty. Hipotetycznych zakazów związanych ze Wszystkimi Świętymi i tak nikt nie przyjmie do wiadomości, w tym wyjątkowym dniu wszyscy zachowają się na cmentarzach zgodnie z własnym rozsądkiem. Co do kolejnych ograniczeń życia publicznego i gospodarczego po 1 listopada — trudno je sobie wyobrazić, chociaż kreatywność rządu w dziedzinie lockdownu nie została wyczerpana. Osobiście jestem bardzo ciekawy, czy nowe rozporządzenie wreszcie oprze nakaz noszenia przez Polaków maseczek na prawidłowym upoważnieniu ustawowym (co uzależnione jest od wejścia w życie najnowszej specustawy antywirusowej), ponieważ od marca nie ma on podstaw prawnych i nasze zakrywanie ust/nosa uzależnione było/jest tylko od wewnętrznego poczucia odpowiedzialności.