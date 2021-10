Puma podniosła prognozę sprzedaży i zysków

Puma podniosła swoje prognozy sprzedaży i zysków na ten rok, ponieważ firma przezwyciężyła trudności w łańcuchu dostaw w Azji i będzie w stanie zaspokoić silny popyt na buty i odzież sportową w Europie oraz obu Amerykach.

Puma spodziewa się, że sprzedaż skorygowana o wahania kursów walut wzrośnie w tym roku o co najmniej 25 proc. Poprzednio oczekiwano, że wzrost wyniesie 20 proc. Zysk operacyjny ma wynieść od 450 do 500 mln EUR. Wcześniej zakładano, że znajdzie się w przedziale od 400 do 500 mln EUR.