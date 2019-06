Rajdowiec biznesmen trafił za kraty

Filip N., syn znanego biznesmena, został aresztowany. Miał należeć do grupy, która oszukała państwo na 65 mln zł.

Filip N. jest znany fanom rajdów płaskich. Od lat ścigał się w rundach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Nie bez sukcesów — w 2017 r. wywalczył tytuł mistrza kraju. Wiele wskazuje na to, że już wówczas był znany organom ścigania. Wczoraj na polecenie łódzkiej prokuratury został aresztowany. Zarzuty są poważne. To m.in udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa skarbowe. W toku dochodzenia ustalono, że grupa, do której miał należeć Filip N., działała w latach 2012–17. Doprowadziła wówczas do niekorzystnego rozporządzania mieniem skarbu państwa. Miało to się stać m.in. poprzez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych. Podmioty zarządzane przez tę grupę miały też wprowadzać w błąd urzędy skarbowe co do faktycznego wewnątrzunijnego obrotu towarami, w tym zwrotu podatku VAT, a także wysokości należnego podatku.