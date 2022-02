Razem zbudujemy nowy, lepszy świat

Ogromna wiedza, doświadczenie, setki zrealizowanych projektów dla klientów na całym świecie, urządzenia na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. To czynniki, dzięki którym PREVAC od 25 lat znajduje się w ścisłej światowej czołówce firm produkujących aparaturę badawczo-naukową.

Dziś, gdy najważniejsze jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb zmieniającego się świata, dbanie o ekologię oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, PREVAC odnajduje swoje miejsce, dając instytutom badawczym, jednostkom naukowym oraz odbiorcom przemysłowym możliwość rozwijania swoich laboratoriów, tworzenia nowych materiałów, a co za tym idzie – technologii. Firma projektuje i produkuje aparaturę depozycyjną oraz analityczną, przeznaczoną do tworzenia i badania materiałów w warunkach wysokiej oraz ultrawysokiej próżni. W ofercie znajdują się także wysokiej jakości instrumenty badawcze, innowacyjne urządzenia elektroniczne i nowoczesne oprogramowanie. Integralną częścią aktywności biznesowej PREVAC jest działalność handlowa, usługowa czy szkoleniowa.

Odbiorcami produktów PREVAC są głównie światowej renomy ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe zlokalizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka ma już na swoim koncie ponad 580 zrealizowanych projektów komercyjnych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Równolegle prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe. Tworzy produkty, które pomagają kreować lepsze jutro. Praca z aparaturą tej marki daje naukowcom lepsze możliwości: produkcji, kontroli procesów bądź technologii materiałów dla biomedycyny, źródeł odnawialnych, wydajniejszych baterii, a także zrozumienia procesów atmosferycznych.

– Na rozwój naszej firmy patrzymy kompleksowo – mówi Sylwia Gatnar, dyrektor zarządzający PREVAC Sp. z o.o.

– Pracujemy nad nowymi produktami dla nauki i przemysłu, gdzie największą wartość stanowią wiedza, zaangażowanie pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów zarządczych w organizacji. Innowacyjność i jakość, będące naszą strategią biznesową, stanowią dwa fundamenty budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Często musimy myśleć nieszablonowo, przełamywać dotychczasowe bariery czy ograniczenia. Dzięki temu możemy wdrażać na rynek nowe produkty oraz udoskonalać już istniejące. Nie pomijamy znaczenia ich jakości, niezawodności, bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania. Dzięki temu budujemy nowy, lepszy świat - dodaje.

W ostatnich 10 latach firma dotarła ze swoją ofertą do klientów z 75 krajów, natomiast lista referencyjna liczy dostawy do 45 krajów. Na tle konkurencji PREVAC, obok wysokiej jakości i innowacyjności rozwiązań, wyróżnia się elastycznością i kompleksową obsługą klienta, włączając w to profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań. Dzięki ogromnej wiedzy, doświadczeniu oraz setkom zrealizowanych projektów na świecie spółka jest w stanie tworzyć urządzenia na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego.

Najważniejszym ogniwem, dzięki któremu firma nieustannie się rozwija, są pracownicy: ludzie kreatywni, otwarci na nowe rozwiązania oraz posiadający szeroką wiedzę w wielu dziedzinach. Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zespół był doceniany. To pozwala zarządzać na najwyższym poziomie. Na przykład: aby efektywnie zarządzać organizacją o tak złożonym profilu działalności, wypracowano uhonorowany, autorski system zarządzania innowacjami bazujący na wymaganiach normy ISO 9001, metodyce PRINCE2 i specyficznych wymaganiach procesów zarządzania innowacjami. System tworzą przede wszystkim ludzie i to dzięki nim firma realizuje politykę jakości nieprzerwanie od 2004 roku. A bezgraniczne nieomal zaufanie klientów i ciągłe doskonalenie stanowią kluczowe priorytety w działalności.

O firmie Działalność firmy PREVAC już od 25 lat bazuje na projektowaniu oraz produkcji kompletnych i innowacyjnych systemów badawczych dla odbiorców naukowych, jak i przemysłowych. Spółka projektuje i wytwarza specjalistyczne systemy oraz komponenty pracujące w warunkach wysokiej i ultrawysokiej próżni (HV i UHV), przeznaczone do badań własności fizyko-chemicznych ciał stałych oraz do wielu innych specyficznych badań wykorzystywanych w produkcji, kontroli procesów bądź technologii materiałów dla biomedycyny, źródeł odnawialnych, wydajniejszych baterii, a także zrozumienia procesów atmosferycznych. Oferta firmy obejmuje produkty znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu: systemy próżniowe, pompy próżniowe, urządzenia pomiarowe, komponenty oraz aparaturę naukowo-badawczą dla przemysłu metalurgicznego, chemicznego, optycznego, samochodowego i wielu innych. W ofercie znajdują się także wysokiej jakości instrumenty badawcze, innowacyjne urządzenia elektroniczne i nowoczesne oprogramowanie. Ponadto PREVAC organizuje prezentacje, prelekcje oraz szkolenia między innymi w zakresie technologii próżniowej, jak i wyjaśniające zagadnienia związane z najnowszymi technologiami bazującymi na próżni.

Adrian Morel