RBA zaskakuje podwyżką stóp

Ceny kontraktów na indeksy akcji wahają się w okolicy wczorajszych zamknięć. W przypadku kontraktu na amerykańską średnią przemysłową trwa handel w okolicy poziomu 33100 pkt., który ostatnio zdołał zatrzymać już kilkakrotnie ruch wzrostowy. W przypadku niemieckiego DAXa, wahania obserwujemy w kontekście poziomu 14120 pkt.

Dziś mamy niespodziankę, bo wiem wbrew oczekiwaniom większości Bank Rezerw Australii podniósł po raz pierwszy od listopada 2010 r. swoją oficjalną stopę pieniężną. Celem tej decyzji jest walka z inflacją, która osiągnęła poziom najwyższy od 20 lat. Główna stopa procentowa została podniesiona do 0.35 proc. z wcześniej rekordowo niskiego poziomu 0.10 proc. Co ważne, RBA sygnalizował prawdopodobieństwo dalszych podwyżek w kolejnych miesiącach. „Rada zobowiązuje się do robienia wszystkiego, co będzie konieczne, by z czasem inflacja w Australii powróciła do celu. Będzie to wymagało w nadchodzącym okresie kolejnych podwyżek stóp procentowych” czytamy w komunikacie szefa RBA Philipa Lowe. W pierwszym kwartale inflacja w Australii wzrosła do 5,1 proc. rok do roku, a inflacja bazowa wzrosła do 3.7 proc. Na rynku panuje teraz przekonanie, że RBA będzie do końca roku podnosić stopy do okolicy 2.5 proc. RBA spodziewa się, że bezrobocie w przyszłym roku spadnie do 50-letniego minimum, ale inflacja ma pozostać powyżej docelowego przedziału przynajmniej do połowy 2024 roku. RBA prognozuje, że w 2022 r. inflacja ogólna wyniesie 6 proc., a inflacja bazowa wzrośnie do 4.75 proc.

Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych nie jest dziś specjalnie zapełniony. Poznamy brytyjski wskaźnik PMI dla przemysłu oraz europejską inflację na poziomie producentów i stopę bezrobocia, a po południu pojawią się dane o zamówieniach w amerykańskim przemyśle. Świat powoli będzie się szykować na wynik posiedzenia FOMC, które zakończy się jutro.

Na rynku ropy naftowej cena baryłki WTI wynosi ok. 104 dolarów, a więc jest to poziom, który obowiązuje od wczoraj. Nadal wsparciem jest okolica 100 dolarów. W przypadku złota również utrzymała się cena z wczoraj, a to sprawia, że poziom 1875 został pokonany, co może mieć znaczenie dla zmian cen w najbliższym czasie. Okolica szczytu na 1920 dolarów stanowi obecnie pierwszy poziom oporu.

Na rynku walutowym zmiany są minimalne. Szczególnie dotyczące dolara amerykańskiego - kurs EURUSD trzyma się okolicy 1.0500, a GBPUSD okolicy 1.2500. Podnosi się kurs AUDUSD za sprawą wspomnianej wyżej decyzji banku centralnego. USDCAD cofnął się nieco do 1.2860, a USDJPY jest nadal nad poziomem 130.00.