Rekordowe przychody Kanału Sueskiego

Przychody są o 20,7 proc. wyższe niż rok wcześniej, poinformował Osama Rabea, szef spółki zarządzającej kanałem odgrywającym kluczową rolę w transporcie morskim między Europą i Azją.

Wzrost przychodów osiągnięto zarówno dzięki większej liczbie statków, które przepłynęły przez kanał, jak i większej masie przewiezionych przez nie ładunków. Liczba statków wzrosła o 15,7 proc. do 22,03 tys., a masa ładunków o 10,9 proc. do 1,32 mld ton.

fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że w 2015 roku poszerzono Kanał Sueski co pomogło zwiększyć jego przepustowość. Kolejne poszerzenie planowane jest na 2023 rok. Przyczyniło się do tego utknięcie w marcu 2020 roku kontenerowca Ever Given, który zablokował jednonitkowy odcinek południowej części kanału. Przez sześć dni żegluga była niemożliwa, co spowodowało poważne zakłócenia w globalnym transporcie. Każdego dnia Egipt tracił 12-15 mln USD.