Rekordowo mało aluminium w magazynach LME

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zapasy aluminium w magazynach giełdy metali w Londynie spadły do rekordowo niskiego poziomu, informuje Bloomberg.

Zapasy aluminium spadły o 9,7 proc. do 260,2 tys. ton. Są najniższe od 1997 roku, do którego sięgają porównywalne dane. Poprzedni rekord pochodził sprzed 22 lat. Od początku roku zapasy spadły o 63 proc., co zapowiada rekordowy pod tym względem rok. Powodem jest przede wszystkim słabnąca podaż, m.in. z powodu bardzo drogiej energii elektrycznej, niezbędnej przy produkcji aluminium, która zmusiła niektóre huty do wstrzymania lub ograniczenia działalności. Dodatkowo dochodzą problemy z dostawami metalu z Rosji.