Rentowności obligacji USA rosną

Inwestorzy sprzedają obligacje USA w związku z doniesieniami o wznowieniu rozmów handlowych między Waszyngtonem i Pekinem, a także danymi o inflacji.

Inflacja bazowa osiągnęła w lipcu w USA najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Uznano to za sygnał sugerujący mniejszą skłonność Fed do luzowania polityki monetarnej. Kolejnym impulsem, który przyczynił się do spadku cen obligacji, były doniesienia o rozmowach władz USA i Chin dotyczących handlu, a także decyzji amerykańskiego rządu o opóźnieniu wprowadzenia ceł na niektóre produkty importowane z Chin. Na rynku, który jeszcze niedawno spekulował o zbliżającej się recesji, nasiliła się nadzieja na uniknięcie spowolnienia gospodarki. Rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła o 4 pkt. bazowe do 1,68 proc., a dwuletnich o 8,5 pkt. bazowego do 1,665 proc. Rentowność „trzydziestolatek” wzrosła o 1 pkt. bazowy do 2,139 proc.