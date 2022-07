REPO zamroziła dotychczas 330 mld USD należących do Rosji

Zamroziliśmy dotychczas około 330 mld dolarów środków finansowych należących do rosyjskiej elity i banku centralnego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała w środę w oświadczeniu REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), międzynarodowa grupa zadaniowa ds. sankcji, do której należą sojusznicy Ukrainy.

Sergei Fadeichev / TASS / Forum