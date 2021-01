RMF: od 1 lutego możliwe otwarcie galerii handlowych

Od 1 lutego otwarte mogą być ponownie galerie handlowe, wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM.

Stacja powołuje się na urzędników z Kancelarii Premiera.

Na jutro zaplanowana jest konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i - jak ustalił RMF FM - możliwe jest ogłoszenie poluzowania restrykcji.

Prawdopodobne jest także, że od 1 lutego otwarte zostaną hotele z możliwym obłożeniem maksymalnym 25 lub 50 proc. Według RMF rząd ma jednak co do tego rozwiązania wątpliwości, bo nie chce zachęcać ludzi do podróżowania.

Pewne jest natomiast, że nie będzie otwarcia restauracji i siłowni.

Możliwe poluzowanie restrykcji wynika ze spadku liczby nowych zakażeń oraz zajętości respiratorów i łóżek szpitalnych przez pacjentów covidowych.