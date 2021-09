Cena ropy spadła w piątek pomimo słabnącego dolara.

Eksperci uważają, że do spadku cen ropy w piątek przyczynił się raport z amerykańskiego rynku pracy w sierpniu. Pokazał słabnięcie gospodarki co zapowiada słabnięcie popytu na surowce, w tym ropę. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym jej notowania był zbliżający się długi weekend w USA i Kanadzie, co skłaniało uczestników rynku do zamykania pozycji.