Ropa tanieje, ale już nie tak mocno

Brak dobrych wiadomości z Chin i obawa hamowania gospodarki z powodu epidemii nowego koronawirusa nadal przekładają się na spadek cen ropy.

Doniesienia o ponad 100 przypadkach zgonów w Chinach spowodowanych przez nowego koronawirusa podtrzymały negatywne nastroje na rynkach. Przecena ropy o ok. 9 proc. przez kolejne cztery sesje spowodowała, że strona podażowa nie dominuje już tak na rynku. We wtorek rano kurs Brent spada o 0,2 proc. do 59,21 USD, a ropa WTI tanieje o mniej niż 0,1 proc. do 53,13 USD.