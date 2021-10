Getin Noble Bank: wskaźnik Tier 1 spadł poniżej progu

Getin Noble Bank poinformował, że na dzień 11 października wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 proc. tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego rozporządzeniu CRR.