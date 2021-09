Ropa wyraźnie zdrożała

Cena ropy WTI wzrosła po publikacji danych o zapasach surowca w USA.

Amerykański Urząd Informacji o Energii (EIA) poinformował w środę, że zapasy ropy spadły w ubiegłym tygodniu o 3,5 mln baryłek. Oczekiwano zniżki o 2,4 mln. Co ważniejsze, zapasy ropy w USA są najniższe od niemal trzech lat, co czego przyczyniły się huragany, które ograniczyły produkcję w regionie Zatoki Meksykańskiej. W reakcji na dane ropa drożała. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z listopadowych kontraktów rósł o 2,5 proc. do 72,23 USD. Ropa Brent z listopadowych kontraktów notowana jest po prawie 76 USD.