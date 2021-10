Cena ropy WTI wzrosła w poniedziałek, ale kończyła sesję wyraźnie poniżej dziennego maksimum.

Ropa WTI drożała w poniedziałek do 83,87 USD, najwyższego kursu od października 2014 roku. Potem chętnych do kupna było mniej. Przyczyniły się do tego obawy osłabienia popytu po wiadomości o niespodziewanym spadku produkcji przemysłowej w USA we wrześniu. Dodatkowo inwestorzy dowiedzieli się, że wydobycie ze złóż łupkowych w Basenie Permskim w USA jest już niemal tak duże jak przed pandemią.