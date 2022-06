Putin powiedział, że Zachód nie będzie w stanie całkowicie zaprzestać korzystania z rosyjskich zasobów energetycznych w ciągu najbliższych kilku lat.

Nikt nie wie jak sytuacja będzie wyglądać i co się będzie działo w ciągu tych kilku lat. Dlatego nikt nie będzie lał cementu do odwiertów – stwierdził rosyjski przywódca.

Jak przypomina Reuters, co prawda w kwietniu rosyjska produkcja ropy zmniejszyła się o około 9 proc., jednak od tego czasu systematycznie rośnie co sugeruje, że sankcja nałożone na import ropy przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i wiele innych zachodnich krajów nie do końca spełniają swój cel. Dzieje się tak dlatego, gdyż Rosja przekierowała dostawy ropy do klientów w Azji, zwłaszcza do Chin i Indii.

Co gorsze, przychody ze sprzedaży surowców energetycznych mogą być nawet wyższe niż przez rozpoczęciem agresji na Ukrainę (24 lutego) z powodu globalnego wzrostu cen ropy i gazu. .