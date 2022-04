Rosja zwiększyła eksport ropy drogą morską

Azja nadal chętnie kupuje rosyjską ropę, której nie chcą nabywcy w Europie, informuje Bloomberg.

Agencja ustaliła, że w tygodniu zakończonym 22 kwietnia w portach Morza Czarnego, Bałtyku i Arktyki na 40 tankowców załadowano ok. 28 mln baryłek surowca. Daje to przeciętnie eksport drogą morską na poziomie 4 mln baryłek dziennie. To 25 proc. więcej niż w tygodniu zakończonym 15 kwietnia. 20 proc. surowca znalazło się w tankowcach, których port docelowy nie jest znany. Większość trafi do Azji, ocenia Bloomberg. Agencja szacuje, że w tygodniu zakończonym 22 kwietnia eksport ropy drogą morską przyniesie Rosji ok. 232 mln USD, czyli o 46 mln USD więcej niż tydzień wcześniej.