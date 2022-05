Potocznie zwany ManU, klub którego akcje handlowane są na giełdzie w Nowym Jorku odnotował w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. stratę netto w kwocie 27,7 mln GBP (34,9 mln USD). Rok wcześniej w pierwszym kwartale strata spółki wyniosła 18,1 mln GBP.

Choć wpływy z transmisji telewizyjnych spadły, między innymi z powodu niezakwalifikowania się Manchesteru Utd do lukratywnej Europejskiej Ligii Mistrzów w przyszłym sezonie, jednak liczone ogółem zwiększyły się o 29 proc. do 153 mln GBP, głównie dzięki 20-krotnemu zwiększeniu wpływów ze sprzedaży biletów, po powrocie kibiców na stadiony.

Drastycznie jednak wzrosły koszty, które w przypadku pensji podskoczyły o 20 proc. do 102 mln GBP. Natomiast dług klubu z Old Traford zwiększył się o 11 proc. do blisko 496 mln GBP netto.