Rosyjska ropa coraz mniej atrakcyjna dla Indii

Indie mogą kupować mniej rosyjskiej ropy, bo atrakcyjniejsze stają się dla nich dostawy surowca z Bliskiego Wschodu, informuje Bloomberg.

- Nasza zależność od dostaw rosyjskiej ropy gwałtownie zmniejszy się – powiedział indyjski minister ds. ropy Hardeep Puri. – Opłacalność dostaw z Zatoki Perskiej jest teraz znacznie atrakcyjniejsza – dodał.

Indie znacząco zwiększyły import rosyjskiej ropy po napaści Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku, kiedy inne kraje zdecydowały się nie kupować lub sprowadzać mniej surowca z kraju agresora. Tania ropa z Rosji wyparła surowiec z Arabii Saudyjskiej i Iraku, dotychczasowych największych dostawców do Indii. Import z Rosji, przed wojną niewielki, w maju stanowił już prawie połowę całkowitych dostaw do Indii. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnim czasie kiedy rosnąca cena ropy zmniejszyła dyskonto oferowane przez rosyjski surowiec. Dodatkowo Rosja ogłosiła niedawno ograniczenia eksportu ropy.

W sierpniu Indie sprowadzały 1,57 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie, 24 proc. mniej niż w lipcu i najmniej od stycznia. Dostawy z Arabii Saudyjskiej wzrosły o 63 proc. do 852 tys. baryłek dziennie. Dostawy z Iraku spadły o 10 proc. do 848 tys. baryłek dziennie. Rosja wciąż jest największym dostawą ropy do Indii.

- Chcę powiedzieć jasno. Działamy według warunków rynkowych i będziemy kupowali od kogokolwiek – powiedział Puri.

Zaznaczył, że rząd Indii nie zajmuje się tym od kogo kupują ropę krajowe rafinerie. Wskazał im jedynie, aby stosowały się do limitu cenowego ogłoszonego przez G7, który pozwala importować surowiec do ceny 60 USD za baryłkę.

Bloomberg przypomina, że Indie importują 86 proc. potrzebnej w kraju ropy. Ekonomiści szacują, że każdy wzrost kursu baryłki 10 USD oznacza dla nich zwiększenie deficytu obrotów bieżących o 10 mld USD i obniża PKB o ok. 0,5 proc.

W piątek rano ropa Brent z październikowych kontraktów drożeje o 0,3 proc. do 87,10 USD, a cena ropy WTI z kontraktów na ten sam miesiąc rośnie o 0,3 proc. do 83,87 USD.