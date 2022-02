Najlepiej zachowuje się dolar nowozelandzki, gdzie rynek spekuluje o wyraźnych ruchach RBNZ w tym roku. Zwyczajowo idący w parze dolar australijski dzisiaj nieco odstaje, po tym jak komunikat po posiedzeniu RBA wypadł "gołębio". Wprawdzie decydenci zapowiedzieli zakończenie programu QE (jak oczekiwano), ale dali do zrozumienia, że nie oznacza to przejścia do szybkiego zaostrzenia polityki monetarnej (nie ma ryzyka presji płacowej).

Dobrze radzi sobie również funt - raport Sue Gray nie wstrząsnął zbytnio funtem (premier Johnson zapowiedział czystki na Downing Street, ale on sam nie zamierza rezygnować ze stanowiska). Rynek koncentruje się teraz na czwartkowym posiedzeniu Banku Anglii (możliwa podwyżka stóp o 25 p.b.).

EURUSD - PMI nie dał pozytywnego impulsu, ale zwyżka jest kontynuowana

Notowania EURUSD próbują naruszać strefę oporu 1,1240-60, chociaż opublikowane rano ostateczne, styczniowe dane PMI dla przemysłu wypadły nieco gorzej od wstępnych szacunków - skorygowane zostały wyliczenia dla Niemiec (ostatecznie 59,8 pkt. wobec 60,5 pkt. w pierwszym odczycie). Niemniej, są to odczyty lepsze od grudniowych, co potwierdza perspektywy ożywienia na kolejne miesiące. Po wczorajszych odczytach inflacji CPI dla Niemiec, która wypadła powyżej oczekiwań, większą uwagę przykują jutrzejsze dane CPI dla całej strefy euro. Widać, że zaczyna się dyskontowanie potencjalnej podwyżki stóp przez EBC w końcu tego roku.

W krótkim terminie motorem dla zwyżki EURUSD pozostaje sentyment na Wall Street. To on przecenia dolara na szerokim rynku zwiększając zainteresowanie innymi walutami. Na korzyść EUR przemawia też stopniowe wyciszanie tematu ukraińskiego (co widać chociażby po kursie rubla).

Technicznie, jeżeli EURUSD wyskoczy ponad rejon 1,1260, to o wiele trudniejszym zadaniem będzie sforsowanie okolic 1,13.

Okiem analityka - Rozładowanie napięcia

Początek lutego wygląda nieźle, co stwarza szanse na pewne rozładowanie napięć narosłych w styczniu.

Po pierwsze Fed - oczekiwania, co do podwyżki stóp o 50 p.b. w marcu wydają się być wygórowane, a decydenci mogą nie być zbyt chętni do tak gwałtownych działań, gdyż te mogłyby doprowadzić do nadmiernego wzrostu oczekiwań, co do kolejnych ruchów w podobnej skali w tym roku. Z wypowiedzi członków Fed, które miały miejsce wczoraj - a nie było ich mało: George, Barkin, Bostic, Daly - wynika raczej, że Rezerwa będzie chciała działać w miarę możliwości w wyważony sposób.

Innymi słowy, wracamy do perspektywy ruchów o 25 p.b. i co ważne, niekoniecznie na każdym posiedzeniu w tym roku (ale to zobaczymy później, jeżeli dane makro zaczną wskazywać na pewne spowolnienie amerykańskiej gospodarki). Dzisiaj na tapecie ISM dla przemysłu, jutro ADP, pojutrze usługowy ISM, a tydzień zamkną piątkowe wyliczenia Departamentu Pracy. Jeżeli dane nie będą świetne, a raczej nie ma ku temu powodów, to dolar może dalej osłabiać się kosztem innych, bardziej ryzykownych walut.

Po drugie geopolityka - od zeszłego tygodnia widać pewne sygnały zapowiadające rozładowanie napięcia w temacie Ukrainy, chociaż Rosjanie będą chcieli formalnie grać tą kartą jeszcze w lutym. Wygląda jednak na to, że Putin przelicytował i teraz będzie tylko szukał pomysłu jak wyjść z twarzą z tej sytuacji, co może tłumaczyć dużą aktywność rosyjskiej dyplomacji na potrzeby mediów. Jeżeli do spięcia z Rosją nie dojdzie (a miałoby one w krótkim terminie fatalne skutki dla rynków), to możemy zobaczyć dalszy odwrót inwestorów od tzw. bezpiecznych przystani, ale i też dolara.