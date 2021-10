RPP rusza w pogoń za Inflacją

W odpowiedzi na wrześniowy odczyt inflacji CPI 5,8 proc. r/r Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w środę stopy procentowe z rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. o 40 pp. do poziomu 0,5 proc., argumentując to obawami o utrwalenie się inflacji powyżej celu w średnim okresie. Tym samym Polska dołączyła do innych krajów z regionu, jak Czechy, Rumunia i Węgry, które już wcześniej zdecydowały się zaostrzyć politykę pieniężną. W dobie coraz szybszego wzrostu cen towarów i usług, a także kolejnej rewizji w górę prognoz inflacji w obecnym i przyszłym roku, polityka monetarna nie mogła pozostawać dłużej tak łagodna i należy się spodziewać stopniowej zmiany retoryki RPP. Środowy sygnał może być więc wstępem do kolejnych podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku do poziomu sprzed marca 2020.

Sebastian Ziółkowski, dyrektor departamentu sprzedaży i marketinguAgioFunds TFI S.A.

Ruch RPP spowodował jeszcze większy wzrost rentowności polskich obligacji 10 letnich przekraczający poziom 2,3 proc., umocnienie złotego oraz znaczne wzrosty notowań banków, co pozytywnie wpłynęło zwłaszcza na indeks mWIG gdzie te ostatnie ważą około 30 proc.

Dla klientów podwyżka stóp oznacza wzrost oprocentowania kredytów oraz depozytów. Biorąc jednak pod uwagę jej skalę na razie nie odbije się znacząco na portfelach obywateli. Lokowanie nadwyżek finansowych na depozytach będzie więc nadal przynosiło straty w stosunku do inflacji, która zmierza w kierunku 6 lub może nawet 7 proc. Jedyną możliwością aby z nią wygrać jest przynajmniej częściowa alokacja środków w komponent o większej zmienności np. akcje. Przy wciąż dużym wzroście PKB i wysokiej inflacji, nawet przy obecnej podwyżce stóp procentowych i spodziewanych kolejnych, nawet do poziomu z okolic początku 2020 roku, powinniśmy pozostać w pozytywnym trendzie wzrostowym na polskich indeksach giełdowych. Choć może nie będzie on tak spektakularny jak przez ostatni rok co było wynikiem niskiej bazy.