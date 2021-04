Rubel słabnie z powodu obaw natury politycznej, informuje Reuters.

Rubel słabł w środę o ponad 1 proc., najmocniej wśród walut EMEA, bo inwestorzy są zaniepokojeni doniesieniami o gromadzeniu się rosyjskiej armii w pobliżu wschodniej granicy Ukrainy. Rosną obawy, że Zachód zdecyduje się zareagować na to działanie Moskwy. Obecnie rubel słabnie o 0,6 proc. do 77,7064 za dolara i o 0,6 proc. do 92,2859 za euro.