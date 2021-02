„Ryczący Kotek” stracił w jeden dzień 13 mln USD na GameStop

Użytkownik serwisu Reddit, wskazywany jako jeden z inspiratorów niedawnego szaleństwa spekulacyjnego na rynkach w USA, ujawnił, że w jeden dzień stracił “na papierze” 13 mln USD na akcjach GameStop, informuje The Independent.

34-letni Keith Gill, prowadzący jako Roaring Kitty vloga na YouTube, a dla użytkowników Reddit znany jako DeepF*****gValue, poinformował o swojej stracie na słynnym już forum WallStreetBets. Ujawnił, że ma 50 tys. akcji GameStop i 500 opcji kupna akcji spółki, które w czerwcu 2019 roku kupił za 53 tys. USD. W poniedziałek w tym tygodniu wartość jego inwestycji spadla o 5,2 mln USD. We wtorek doszło do znaczniejszej przeceny. Kurs GameStop spadł tego dnia o 60 proc., co spowodowało, że Gill stracił „na papierze” 13 mln USD. Pomimo to wciąż ma 7,6 mln USD zysku ze swojej inwestycji. Zapewnił, że nie sprzedaje akcji.