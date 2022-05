Rynek walutowy spokojnie czeka na Fed

"W środę na rynku walutowym, w tym na rynku złotego jest dość spokojnie, a inwestorzy czekają na wieczorne posiedzenie Fed. Można powiedzieć, że traderzy nieco wstrzymali oddech i niewiele robią, a tym samym na globalnych rynkach walut niewiele się dzieje. Można jednak zauważyć niewielkie osłabienie dolara wobec euro, co jest konsekwencją słabszego raportu ADP z USA" – powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Komunikat po środowym posiedzeniu Fed zostanie opublikowany o godzinie 20.00 czasu polskiego.

Z opublikowanego o 14.15 czasu polskiego raportu prywatnej firmy ADP Employer Services wynika, że w firmach w USA przybyło w kwietniu 247 tys. miejsc pracy. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 383 tys.

Jak powiedział Kwiecień, dzięki wzrostom EUR/USD nieco spadł kurs USD/PLN, choć cały czas są to wysokie poziomy w okolicach 4,43-4,44.

"To wstrzymanie oddechu na rynku walutowym nie ma związku z tym co zrobi Fed, gdyż to od pewnego czasu jest jasne – podniesie stopy procentowe o 50 pb i zapowie początek programu zacieśniania ilościowego. Inwestorzy natomiast czekają jaka na te informacje będzie reakcja rynku, jak te zmiany zostaną przyjęte i jakie będą oczekiwania rynku co do kolejnych ruchów Fed" – dodał ekonomista domu maklerskiego XTB.

Zdaniem Kwietnia, istotne będą np. szczegóły programu zacieśniania ilościowego, które nie do końca są jeszcze jasne.

"Ważne będzie to czy rynki będą miały wrażenie, że Fed jest cały czas +na fali wznoszącej+, gdzie oczekiwania co do wyższych stóp będą rosnąć, czy też może mamy już szczyt tych oczekiwań, a Fed będzie teraz +dowoził+ to, co rynek już wycenił" – powiedział Kwiecień.

"To będzie istotne dla notowań dolara, a poprzez korelacje dla PLN, szczególnie, że EUR/USD utknął w okolicach 1,05" – powiedział ekonomista XTB.

O godzinie 16.01 kurs EUR/PLN spada o 0,1 proc. 4,6873, a USD/PLN zniżkuje o 0,2 proc. do 4,4515.

Na rynkach bazowych dolar nieco się osłabia, a para EUR/USD zniżkuje o 0,1 proc. do 1,0530.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu niestety nie jest najlepiej, gdyż zatrzymanie rentowności amerykańskich 10-latek w okolicach 3 proc. póki co nie pomaga naszemu rynkowi, a moim zdaniem pomóc powinno" – powiedział ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, to pokazuje, że inwestorzy nie specjalnie wierzą w sukces obniżania inflacji w Polsce w jakimś przewidywalnym okresie.

"W środę krajowe rentowności wzdłuż całej krzywej zwyżkują, a rentowność obligacji 5-letnich przekroczyła 7 proc. Wsparciem dla takiego ruchu są zarówno czynniki globalne jak i krajowe, gdzie inwestorzy cały czas są zaskakiwani wyższymi od oczekiwań odczytami inflacji" – powiedział Kwiecień.

"W takim otoczeniu trend dalszego wzrostu rentowności krajowego długu jest utrzymany, a poziom 7 proc. dla 10-latek wydaje się osiągalny" – podsumował ekonomista XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 4,3 pb do 3,001 proc., a niemieckich idą w górę o 3,9 pb do 0,9910 proc.