Rynki akcji w USA zaczęły tydzień spadkiem

Dow Jones spadał na zamknięciu o 0,2 proc., S&P500 tracił 0,3 proc., a Nasdaq kończył dzień zniżką o 0,4 proc.

Ubiegły tydzień był najgorszym na amerykańskich rynkach akcji od zakończonego 26 lutego. Mimo to w poniedziałek nie pojawili się chętni do kupowania przecenionych akcji. Nie brakowało natomiast chętnych do sprzedaży. Jako powód spadków wskazywane były utrzymujące się obawy o inflację oraz dalsze przechodzenie inwestorów od akcji spółki wzrostowych do cyklicznych. Nastrojów nie zdołał poprawić nawet wiceszef Fed Richard Clarida ogłaszając z jednej strony, że amerykańska gospodarka może rosnąć nawet o 7 proc. w tym roku, a z drugiej przekonując, że niedawne rozczarowujące dane z rynku pracy oznaczają iż bank centralny jeszcze długo nie będzie myślał o ograniczaniu zakupów obligacji.