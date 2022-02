Rząd: Rosjanie mają 214 mld USD w kryptowalutach

Szacowana kwota odpowiada 12 proc. wartości wszystkich kryptowalut na świecie. Eksperci uważają, że realnie może być większa, bo część Rosjan prawdopodobnie ukrywa swoje działania na rynku wirtualnych pieniędzy. Według danych firmy tripleA z Singapuru, ponad 17 mln Rosjan, czyli 12 proc. mieszkańców kraju, posiada kryptowaluty. 60 proc. z nich to osoby w wieku 25-44 lat. W branży kryptowalut działa w Rosji ponad 500 tys. programistów, wynika z nieoficjalnych szacunków.

Bloomberg przypomina, że bank centralny Rosji zgłosił niedawno postulat zakazania tworzenia i handlu kryptowalutami w kraju. Uzasadnił to zagrożeniem wynikającym z takiej działalności dla całego systemu finansowego Rosji. Rząd wydaje się mniej skłonny do tak radykalnych rozwiązań. Według prasy, rozważa ograniczenie handlu przez obowiązek prowadzenia go za pośrednictwem rosyjskich banków, a także uproszczenie mechanizmu blokowania zagranicznych giełd kryptowalut.