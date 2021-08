S&P 500 ponownie śrubuje rekord

S&P 500 po raz czwarty z rzędu odnotował rekord zamknięcia. Głównym amerykańskim indeksom udało się “przetrawić” alarmujący odczyt indeksu Uniwersytetu w Michigan, który wskazał, że nastroje amerykańskich konsumentów są najgorsze od dekady.

Dow Jones zyskał 0,04 proc. i zamknął się z rekordowym wynikiem 35 515,38 pkt. S&P 500 wzróśł o 0,16 proc. do 4,468.01 pkt, a Nasdaq Composite o 0,04 proc. do 14,822.90 pkt.

Zwyżkowało sześć z 11 głównych sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie usługi konsumenckie (+0,80 proc.), nieruchomości (+0,58 proc.) i opieka zdrowotna (+0,49 proc.), zaś najgorzej energia (-1,21 proc.) i finanse (-0,74 proc.).

Inwestorzy w niewielkim stopniu zareagowali na dane, które wykazały spadek zaufania konsumentów z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w wariancie Delta, inflacji i niedoborów w zatrudnieniu. Odczyt indeksu Uniwersytetu w Michigan okazał się najgorszy od 2011 roku. Za pozytywny aspekt można zaś uznać spadek dynamiki wzrostu cen importu z 1,1 do 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wyraźnie spadła - o siedem punktów bazowych do 1,29 proc., co ciążyło bankom i innym spółkom z sektora finansowego. Taniały akcje Goldman Sachs (-1,02 proc.), JPMorgan (-1,12 proc.), Bank of America (-1,23 proc.), Citigroup (-1,38 proc.), American Express (-1,45 proc.) oraz Wells Fargo (-1,52 proc.).

Disney wzrósł o 0.98 proc. po tym, gdy firma ogłosiła, że w drugim kwartale udało jej się osiągnąć zysk dzięki ponownemu otwarciu parków rozrywki i większej liczbie subskrybentów usługi Disney+. Sesję do udanych może zaliczyć także większość technologicznych blue chipów - zyskiwały m.in. Adobe (+0,47 proc.), Apple (+0,14 proc.), Facebook (+0,15 proc.), Google (+0,39 proc.), Microsoft (+1,05 proc.), Netflix (+1,02 proc.) i Nvidia (+1,42 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Amazon (-0,29 proc.), Tesla (-0,70 proc.) i Twitter (-0,20 proc.).

Na niekorzystnym odczycie indeksu nastrojów konsumenckich zyskało złoto, które zdrożało o 1,5 proc. do 1778,20 USD za uncję. Ropa WTI staniała z kolei o 0,9 proc. do 68,44 USD za baryłkę.

Indeks S&P 500 odnotował 50 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 70 nowych maksimów i 116 nowych minimów.