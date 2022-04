Sąd zamroził aktywa Romana Abramowicza wartości 7 mld USD

Sąd z uważanej za europejski raj podatkowy Wyspy Jersey zdecydował o zamrożeniu aktywów rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza wartości 7 mld USD, informuje BBC.

Policja przeszukała we wtorek miejsca na wyspie łączone z działalnością biznesową Abramowicza. Znalazł się on na liście rosyjskich oligarchów objętych przez rząd Wielkiej Brytanii sankcjami po napaści Rosji na Ukrainę. Królewski Sąd Wyspy Jersey poinformował, że zdecydował w związku z tym o zamrożeniu „wycenianych na ponad 7 mld USD” aktywów, które wiązane są z Abramowiczem „i które znajdują się na Jersey lub należą do zarejestrowanych na Jersey firm”.